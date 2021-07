VANGERDUSED EESTI LIIGAS! Flora ja Legioni kogemusega mängumees liitus Kaljuga 

Kalju teadaanne kõlas nii: „ Maksim on esindanud erinevaid Eesti jalgpallikoondiseid ning löönud Eesti A-koondise ees ka ühe värava. Uus leping on sõlmitud käimasoleva hooaja lõpuni, võimalusega seda pikendada veel üheks jalgpallihooajaks. Tere tulemast Kaljusse, Maksim! Maksim Gussev: „Nõmme Kalju on pika ajalooga ja ambitsioonikas klubi. Mind on Kalju kollektiivi hästi vastu võetud ja mul on suur au siia kuuluda. Tervis on korras, treeningud väga heal tasemel ning teen kõik selleks, et meeskonda hooaja teises pooles võitudeni aidata.““