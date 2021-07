ÕL RALLY ESTONIAL | Tehnikasport olümpiale?! „Las jääda, nagu on, ja ärme hakka olümpiat ära lödistama igasuguste muude asjadega.“ 

Paraku tuleb kohe hakatuseks tõdeda, et kõik, kellega teemal „Tehnikasport olümpiale!“ vestlesin, suhtuvad sellesse ideesse pigem skepsisega. Küll võiks olla jumet mõttel, et sarnaselt ekstreemsportlaste X-mängudega oleks mootorirahval näiteks oma motoolümpia, kuid samal ajal ei usuta, et selline võistlus ka päriselt teoks võiks saada.