„Kuigi rallil on palju uusi lõike, siis üldplaanis on asi eelmisele aastale päris sarnane,“ ütles viie kiiruskatse järel võistlust juhtiv Rovanperä. „Pidime palju uut legendi kirjutama. Tehnilisi teelõike on rohkem ja ralli pole enam nii kiire. Osa rada on päris kitsas. Kuumus mängib alati rolli, aga sellisel kiirel rallil tuleb rohkem õhku ka kabiini.“