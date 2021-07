Võidu nimel võitlev Hyundai piloot: ma ei tunne end veel päris koduselt 

Craig Breen on Eestis alati hästi sõitnud. Kui mullu sai ta tiimikaaslase Ott Tänaku järel teise koha, siis tänavu edestab Rally Estonial 31aastast Hyundai pilooti üheksa kiiruskatse järel vaid Kalle Rovanperä, seejuures on karjääri esimest etapivõitu nooliva soomlase edu küllaltki väike. Iirlane jäi tänase päevaga väga rahule, ent ta usub, et varu on veel sees — nimelt ei sõida Andrea Adamo hoolealune igal rallil WRC masinaga.