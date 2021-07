ÕL RALLY ESTONIAL | Tänak põhjendas kolmanda katse starti hilinemist mehaanikutööga, Ogier seda uskuma ei jäänud 

„Kiiruskatsete võitmine pole otseselt eesmärgiks. Päevatöö on sõita - see on mie töö ja peame seda tegema,“ rääkis Tänak. „Aegade võrdlus pole meie jaoks täna oluline, sest ilmselgelt on situatsioonid erinevad: ühed mehed sõidavad positsioni peale, meie lihtsalt sõidame. Eesmärgid ei ole samad.“

„Kaks esimest katset olid väga erinevad, teed olid suht siledad ja märjad. Kuna meil oli võimalus ja midagi kaotada ei olnud, siis seadistasime autot ümber. Võib-olla võttis see natuke kauem aega, kui oleks oodanud ja ju ma siis pole nii hea mehaanik kui arvasin. Aga vähemalt õpime midagi, muidu oleks pikk ja igav päev,“ kõlas vastuseks.