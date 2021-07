Ajaloolisel sprindisõidul võidutsenud Verstappen ei olnud uue formaadiga rahul 

Kui tavapäraselt sõidetakse F1 nädalavahetusel esmalt vabatreeningud, seejärel laupäeval kvalifikatsioon ning pühapäeval põhisõit, siis sel nädalavahetusel tehti Silverstone’i ringrajal ajalugu. Esmakordselt oli kvalifikatsioon kavas reedel ning laupäeval sõideti hoopis sprindisõit, kus jagati punkte esimesele kolmele mehele.

Samal teemal Vormel 1 Suurepärases hoos Verstappen võitis järjekordse kvalifikatsiooni Reedeses kvalifikatsioonis oli kiireim Mercedese roolis istuv Lewis Hamilton ja talle järgnesid Max Verstappen (Red Bull) ning tiimikaaslane Valtteri Bottas. Laupäevase sprindisõidu võitis aga hoopis Verstappen, kes jättis selja taha nii Hamiltoni kui Bottase. See tähendab, et hoolimata kvalifikatsioonisõidu tulemustest stardib tänasel põhisõidul esikohalt just Verstappen.

Kuigi Red Bulli mees kirjutas sellega üldarvestuses oma edusse Hamiltoni ees juurde veel ühe punkti, ei olnud Verstappen uudse formaadiga just üleliia rahul. „Leian, et stardikohti tuleks jagada ühe kõige kiirema ringi järgi. See on minu jaoks korralik stardikoha väljavõitlemine,“ vahendas portaal planetf1.com Verstappeni arvamust.

Hamilton leidis, et oli tore kvalifikatsioonisõit juba reedel ära pidada, kuid avaldas arvamust, et võib-olla võiks tulevikus olla sprindisõidud siiski mõnes teistsuguses formaadis. „Ma ei tea, kas see (sprindisõit) oli kõige põnevam võidusõit või mitte, ega ka seda, kas peaksime tulevikus rohkem selliseid asju tegema. Võib-olla võiks katsetada selle mõtte mõnda teist versiooni.“