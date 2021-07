Eesti neljapaadil üks konkurent olümpial vähem: venelased ei tule starti 

Maailma sõudeliit avaldas oma kodulehel uudise, et nad on saanud Venemaa alaliidult otsuse oma paarisaerulist neljapaati mitte starti saata. Venelased põhjendasid otsust sellega, et nad pidid paadist välja vahetama kaks meest ja nende praegust taset vaadates ei ole nad olümpiamängudel osalemiseks piisavalt head.