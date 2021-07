TÄNA OTSEBLOGI | Kas ajaloolise sprindi võitnud Verstappen suudab triumfeerida ka põhisõidus? 

Sprindisõit on pilootides tekitanud vastakaid emotsioone. Verstappen leidis, et parima stardipositsiooni tuleb anda kvalifikatsiooni kiireima ringiaja eest. „Leian, et stardikohti tuleks jagada ühe kõige kiirema ringi järgi. See on minu jaoks korralik stardikoha väljavõitlemine,“ sõnas hollandlane pärast sprindi võitmist portaali planetf1.com vahendusel.