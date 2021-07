Rally Estonial suurt ajalugu teinud Rovanperä rõõmustas, et karjääri esimene etapivõit tuli just Eestis 

„Päris hea tunne on [see rekord enda nimele võtta],“ säras 20aastane Rovanperä finišipoodiumil. „See etapivõit võinuks küll varemgi tulla, aga tunne on hea.“

Ta tõdes, et võit maitseb eriti magusalt ka seetõttu, et senine hooaeg pole tal sujunud soovitud moel.

„Hooaeg on olnud pikk ja keeruline. Seni pole tulemused olnud väga head, kuid tõestasime, et meil on kiirus on olemas ja tõime võidu koju.

See on tore, et võit tuli Eestis, sest see on minu jaoks nüüdseks peaaegu nagu koduralli. Lisaks toetab mind ka palju Eesti rallifänne, mis on väga tore,“ lisas võidumees.

Latvala nentis WRC+ otseülekandele antud intervjuus, et tänane päev oli Toyota jaoks suurepärane.

„See võit oli mitmes mõttes rekordeid purustav. Kallest sai kõigi aegade noorim etapivõitja, tema on 20aastane, mina olin oam esimest etappi võites 22aastane. Olen õnnelik, et just tema mu rekordi üle lõi. Nüüd on selles mõttes tore joon: Henri Toivonen - Jari-Matti Latvala - Kalle Rovanperä.