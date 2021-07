MM-sarja üldseis: Ogier jätkab kindla liidrina, ajalugu teinud Rovanperä möödus Tänakust 

Toyota piloot, kes on tänavu võitnud neli etappi, edestab tiimikaaslast Elfyn Evansit 37 punktiga. Kolmas on Hyundai sõitja Thierry Neuville (96), 20aastasena aegade noorimaks etapivõitjaks saanud Kalle Rovanperä (82) neljas.

Sel hooajal juba neljandat korda katkestama pidanud Ott Tänak on 74 silmaga viies. Eestlane tunnistas koduse etapi ajal WRC All Live'i otse-eetris, et tiitliheitlus on tema jaoks läbi.