Tänakut pahandas punktikatse asukoht: see nägi välja nagu Liidu aeg 

„Kõik kiiruskatsed olid huvitavad, välja arvatud see viimane siin,“ kurjustas Tänak. „Ma ei tea, kui riik maksab ralli korraldamiseks ja oma imidži näitamiseks omajagu miljoneid – ja punktikatse on kõige vaadatum katse üldse – ja me näitame Raadi lennuväljataguseid oksahunnikuid ja mägesid, siis see väga seda imidžit ei jäta. Eestis on kindlasti palju ilusamaid kohti, millega saaks Eestist ilusama pildi maalida. See siin nägi pigem välja nagu Liidu aeg.