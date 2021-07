Kaarel Täll | Minu esimene nokamüts 

ELAGU: Kaarel (vasakul) ja Mihkel käisid kõigepealt läbi Hyundai fännipoest, et lihtsamalt võõrasse keskkonda sulanduda. Foto: Erakogu

Tuhanded inimesed rändavad metsas ja põldudel. Kaasas toolid, redelid, lipud, söögid ja joogid. Õhinaga vaadatakse, kuidas autod mööda vihisevad, suurel osal rahvast on käes mobiilid, püütakse neid mälestusi salvestada, et ise varsti uuesti üle vaadata ja sõpradelegi näidata. Kuigi rallisport on minu jaoks kodune ja tuttav, siis looduses rändamise rituaal võõras.