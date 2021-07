Maanteel ligi 200ga kuuma andnud Thierry Neuville sai mehise rahatrahvi 

Neuville jõudiski enam-vähem õigeks ajaks kontrollpunkti pärale, kuid väike hilinemine tõi talle siiski 10sekundilise ajatrahvi. See tähendas ka seda, et kui eelnevalt spekuleeriti, et teist kohta hoidnud meeskonnakaaslane Craig Breen võib lasta Neuville'i tiimi korraldusel endast mööda, siis nüüd selliseid mänge mängima ei hakatud.