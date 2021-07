VIDEO | Olümpiafinaali eelvaatus? USA ässad murdsid hispaanlased teise poolajaga 

„Me läheme iga järele jäänud päevaga paremaks,“ kiitis USA koondise peatreener Gregg Popovich, pidades ilmselt silmas, et kaks esimest kontrollmängu Nigeeria ja Austraalia vastu olid jänkid kaotanud.

Popovichi sõnul pole ka probleem, et enne äralendu Jaapanisse oli meeskond saanud teha vaid kuus treengut ja pidada neli kontrollmängu (enne Hispaania alistamist saadi jagu ka Argentinast – toim). „Vähem ongi rohkem. Kõige halvem asi, mida sa selle seltskonna puhul teha saad, on see, kui hakkad uuesti jalgratast leiutama.“