Polegi nii mõttetu üritus? Olümpiamängude jalgpalliturniiril on kuldmedalit jahtimas üksjagu staare 

EMil Hispaaniaga poolfinaali jõudnud Pedri (vasakul) on ilmselt tahtmist täis, et koondisesuvele Tokyos kuldne punkt panna.

Kuigi jalgpalli peetakse spordialade kuningaks, siis selle kuningliku ala ja olümpiamängude suhted on olnud pehmelt öeldes … Imelikud. Olümpiaturniiri esikohaga kaasnev kuldmedal võib olla ju ilus ja läikiv, kuid vutimeeste jaoks ei kuulu see just kõige ihaldatumate auhindade esiritta. Ometi on vutiturniir see, millega kuulutatakse olümpia avatuks, sest jalgpallilahingud algavad veel enne seda, kui ära on toimunud olümpia pidulik avatseremoonia.