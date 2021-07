VIDEO | Iiri võimleja katse tõestas, et olümpiaküla „pappvooditel“ kannataks seksida küll 

Viimastel päevadel on kulutulena levinud kuulujutud, nagu oleks Tokyo olümpiaküla voodid tehtud papist – ikka selleks, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ei saaks himurad atleedid omavahel ihuliselt ühtida. Ent ühe Iirimaa võimeja katse näib need kuulujutud ümber lükkavat, ning tundub, et voodid peavad väikesele vallatlemisele vastu küll!