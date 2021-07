Hamilton sai pärast vastuolulist võitu rassistlike solvangute osaliseks 

Mäletavasti määrati tiitlikaitsjale etapil kümnesekundiline ajakaristus pärast seda, kui ta esimesel ringil tänavuse hooaja üldliidri Max Verstappeniga kokku põrkas. Kui valitsev maailmameister sai sõitu jätkata, kuid tema konkurent tegi raske avarii, mille järel toimetati ta haiglasse ülevaatusele. Õnneks selgus seal, et hollandlane jäi terveks.

Too intsident tekitas aga paljudes fännides nördimust ning paljude silmis väärinuks Hamilton suuremat karistust. Seetõttu pidi Briti piloot sotsiaalmeedias taluma rassistlikke solvanguid.

Nii tema meeskond Mercedes, vormel 1 sarja juhid kui ka Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) mõistsid need teravalt hukka. „Nendel inimestel pole spordis kohta. Nad peaksid oma tegude eest vastutama. Vormel 1, FIA, piloodid ja meeskonnad töötavad selle nimel, et sellised vastuvõetamatud solvangud ära kaotada,“ vahendas ühist teadaannet BBC.

Mercedese meeskonna pealiku Toto Wolff ei mõista, miks sellised solvangud spordimaailmas veel eksisteerivad. „Nägime jalgpalli EMil ja ka eile, et see on täiesti vastuvõetamatu. Ma siiani ei saa aru, kuidas mõned inimesed seda ei mõista,“ sõnas ta.