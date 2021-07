Ralliekspert: võit Rally Estonial oleks Tänaku kõrgesse mängu tagasi toonud, kuid nüüd on tiitliheitlus tema jaoks läbi 

Tunamullune autoralli maailmameister Ott Tänak on viis etappi enne hooaja lõppu viiendal kohal. Tal on koos 74 punkti, kuid üldliidril Sebastien Ogier'l on neid kaks korda rohkem. Portaali DirtFish ajakirjanik Luke Barry usub, et Rally Estonia oli eestlase viimaseks võimaluseks tiitlilahingusse sekkuda. Paraku päädis kodune võidukihutamine katkestamisega ning kokkuvõttes tuli leppida punktikatselt teenitud viie silmaga.