Kalle Rovanperä pöörane edulugu – karjäär, mis algas juba sündides 

Rallimaailma hullutab juba mõnda aega noor soomlane Kalle Rovanperä. Osa rahvast räägib, et ta on supertalent. Teised ei taha sõnast „talent“ midagi kuulda, sest kõige taga on suur töö, mis algas juba väga varases eas. Igal juhul on Kalle juba 20aastaselt kirjutanud end rasvaste tähtedega rallispordi ajalukku. Heidame pilgu Jyväskylä poisi fenomenaalsele elule, mis toob muuhulgas esile hulga paralleele vormel 1 sarja juhtiva Max Verstappeniga.