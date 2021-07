Kas tõesti seksivaba olümpia? Epp Kärsin: „Vaesed sportlased! Kuid kes tahab, leiab niikuinii võimaluse!“ 

Nii kirjeldas oma olümpiadebüüti 1992. aasta Barcelona mängudel Briti lauatennist Matthew Syed. On avalik saladus, et areenidel rassimise kõrval on olümpial käinud kibe andmine ka linade vahel, kuid Tokyo mängud tõotavad selles suhtes tulla üpriski „kuivad“. Korraldajad teatasid juba aegsasti, et koroonaviiruse leviku takistamiseks pole sportlaste vahel mingid sotsiaalsed kontaktid – seksimine kaasa arvatud või pigem iseäranis – lubatud. Kes sellest ettekirjutusest üle astub, peab arvestame võimalike sanktsioonidega.