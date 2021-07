KUI NAPP ON LIIGA NAPP? Bikiinide asemel retuuse kandnud Norra käsipallinaised said trahvi 

Norras on rannakäsipallurite riietus olnud teemaks juba varasemalt ehk 2019. aastal. Toona jõudis avalikkuse ette pilt, kus on näha nii meeste- kui naistekoondise riietusi, mis on selgelt erinevad. Kui õrnema soo esindajad peavad liikuvat ja paljude kehapöörete- ning painutustega rannakäsipalli mängima nappides bikiinides, siis mehed saavad kanda mugavamalt pikemaid riideid. Toona palju kõmu ja küsimusi tekitanud pilti, mille Norra alaliit esialgu postitas ja pärast sotsiaalmeediast eemaldas, saab näha siit.