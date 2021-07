ÕL (PEAAEGU) TOKYOS | USKUMATU: juunis käid südameoperatsioonil, juulis oled olümpiasportlane! 

Kuidas reageeriksid, kui jaanuaris väidetakse sulle, et karjäär, mille nimel oled seni tööd teinud, on tervise tõttu läbi? Või kui juunis öeldakse, et südameoperatsioonist täielikult taastumiseks kulub kolm kuud? Triatleet Richard Murray otsustas igatahes, et tema võistleb juulis Tokyo olümpiamängudel.