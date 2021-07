KAHTLUS ON ÕHUS! Olümpiamängude korraldaja ei kinnitanud OMi toimumist 

Mullu koroonaviiruse tõttu edasi lükatud ja sellel suvel toimuvad olümpiamängud peaksid Tokyos algama juba Eesti aja järgi reede öösel. Paljud sportlased on Jaapanis juba valmistumas, kuid korralduskomitee tegevjuht Toshiro Muto ütles tänasel pressikonverentsil, et olukord on endiselt jälgimise all. „Me ei oska ennustada, mis juhtub koroonaviiruse nakatumisnäitajatega. Saame edasi arutada siis, kui viirusenäitjates tekib järsk muutus,“ vahendas portaal rt.com Muto sõnu.