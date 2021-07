Henn Legiaga peetava euromängu eel: vabatahtlikult me palli ära ei anna ja kaitsesse ei lange! Legias pallinud Ojamaa: valmistas pettumust, et mu kuvand siin erines väljakul toimuvast 

Seekordse eurolahingu eel on kõrgendatud tähelepanu all Flora ründaja Henrik Ojamaa, kes kuulus aastatel 2013-2015 Legia hingekirja. Poola meediale vastates sõnas ta, et loomulikult on endise koduklubi vastu mängimine erilisem ja ta väga ootab, et saaks mängida nii suure publiku ees ja nii tähtsat matši.

Ta tunnistas, et tema kui endise Legia mängija ümber on olnud veidike rohkem müra kui tavaliselt. „Seda on olnud natuke rohkem kui mõne teise mängu eel, aga samas on ka tegemist Meistrite liiga mänguga, kus mõlemal poolel on väga palju kaalul. Ja kui arvestada seda, kui suur jalgpalliriik on Poola, käib see kõik asja juurde. Oleme selle koha välja teeninud ja sellega käib kaasas ka suur huvi meie tegemiste vastu. Ja enda osas on mul hea meel, et inimesed ikka mäletavad, et siin mängisin,“ muljetas Ojamaa.

Enda ajale Legias tagasi vaadates nentis nüüd Flora värve esindav ründaja, et kindlasti oleks võinud ta olla edukam, kuid vähemalt jäävad talle hästi meelde sealsed kogemused ja 2013.-2014. hooajal teenitud meistritiitel. „Eks iga mängija mõtleb, et oleks võinud minna paremini ja ta oleks võinud jõuda kõrgemale, aga vaatan sellele ajale tagasi positiivselt. Siin oli võimalik mängida väga kõrgel tasemel ja võita ka meistritiitel. Noore mängijana sain palju mänguaega ja sain kaasa teha ka Euroopa liiga grupifaasis. Alati tuleb tagasilööke ja sellest pole pääsu, aga olen üldiselt selle aja üle väga uhke,“ vaatas Ojamaa möödunud aegadele tagasi positiivsetes toonides.

Kuigi eestlane proovis Legias veedetud aegadest rääkida helgetes värvides, ei saa üle ega ümber asjaolust, et fännid justkui ei leidnud temaga ühist keelt. „Meeskonna mõttes ja individuaalses plaanis läks mul seal väga hästi, aga oli mänge, kus astusin koduplatsil väljakule ja inimesed vilistasid selle peale. Loomulikult pole see asi, mida vaatad positiivselt, aga kui tahad mängida nii suures klubis, kus on ka suur vastutus, siis pead seda aktsepteerima. Aga eks ikka valmistas pettumust see, et kuvand minust erines sellest, mis toimus väljakul,“ nentis eestlane.

Homsest eurokohtumisest rääkides ütles Ojamaa, et Legia on sarnaselt tema sealviibimise ajaga endiselt kõige suurem ja parem klubi Poolas. „Kõik alla kohaliku meistritiitli on pettumus ja neil on ka Euroopas eesmärk minna siit edasi alagruppidesse. Meie eesmärk on näidata oma tugevusi ja seda, et oleme selle koha välja teeninud,“ arutles Flora ründetuus.