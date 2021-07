ÕL TOKYOS | AATOMI VARJUS! Olümpiamängud said avapaugu skandaalses Fukushimas 

Oma toit kaasa

Sõnumile, et kõik on Fukushimas tegelikult hästi, ei aita kaasa ka Jaapanisse reisivate koondiste skepsis. Eelmisel nädalal lähetas Lõuna-Korea Tokyosse 14 kokka, kes peavad olümpiaküla lähedal asuvas hotellis vaaritama oma maa sportlastele päevas 420 toidukorda – kõik hirmust, et olümpiakülas pakutavas toidus kasutatakse Fukushima maakonnas kasvatatud toorainet. Koreas pole koloniaalajaloo tõttu Jaapanit aga kunagi sallitud ehk seda võib näha ka poliitilise ninanipsuna.

Lõpuks on küsimus ka hävinud tuumajaamas endas. 2013. aastal, kui Jaapan endale olümpiamänge kauples, lubas toonane peaminister Shinzo Abe, et kõik on jaamas korras. Tegelikult on asi kõvasti keerulisem. Üles sulanud tuumakütuse koristamise protsess võtab veel vähemalt 40 aastat ja praeguseni seisavad Fukushima maakonna erinevatel ladestusplatsidel miljonid (!) mustad prügikotid täis radiatsioonist saastunud mulda.

Vesi lastakse ookeani

Kõige akuutsem teema puudutab Fukushima tuumajaama jahutusvett, mida on viimased kümme aastat kogutud tuhatkonnas hiidtünnis jaama territooriumile. Tänavu aprillis andsid Jaapani ametivõimud teada, et aastal 2023 hakatakse puhastusprotsessi läbivat vett Vaiksesse ookeani laskma – kokku üle miljoni tonni!

Taamal Fukushima tuumajaam; eesplaanil ookean, kuhu hakatakse pumpama miljonit tonni viimase jahutusvett. Foto: AP/Scanpix

Et tuumajaamade jahutusvedelik jõuab tagasi loodusesse, pole midagi eriskummalist. Küll aga on Räägitakse Fukushimas korraga enneolematust kogusest – isegi kui miljoni tonni sülgamise jaoks kulub mitu aastat. Lisaks on kõnealune vesi olnud otsekontaktis üles sulanud tuumareaktoriga, mis on kindlasti erakordne juhtum. Eksperdid on pigem siiski arvamusel, et jaapanlaste käitumine (vesi puhastatakse valdavast osast radioaktiivsest materjalist) maailmamerele ülemäärast ohtu ei kujuta.