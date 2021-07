Maailma parim! Kreeka imemehe mammutmäng tõi Milwaukee Bucksile NBA meistritiitli 

Antetokounmpo vedamisel võitis Bucks oma ajaloo teise NBA tiitli pärast 50aastast vaheaega. 26aastase kreeklase saavutuse muudab eriti vingeks asjaolu, et 2014.aastal märkis ta ühes intervjuus, et ta ei lahku enne Milwaukeest, kui ta pole siia meistritiitli väärilist meeskonda ehitanud.

„Ma võinuks liituda mõne supertiimiga ja mängida lihtsalt oma rolli, aga tulla meistriks niiviisi - see on palju raskem. Ja me tegime selle ära. Pagan, me tegimegi selle ära,“ kommenteeris Kreeka koondislane tänasel mängujärgsel pressikonverentsil.