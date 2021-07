Selgusid Eesti lipukandjad OMi avatseremoonial 

Rahvusvahelise Olümpiakomitee reeglimuudatus lubab esimest korda olümpiamängude ajaloos ühe riigi lippu kanda mehel ja naisel korraga. EOK spordidirektori Martti Raju sõnul on see samm võrdõiguslikkuse suunas.

„Mitte kunagi varem pole olümpiamängudel esindatud olnud nii palju naissoost sportlasi – ROK-i arvutuste kohaselt on see suisa 48,8 protsenti. Selle märgiks otsustati koondiste mõlemast soost sportlasel koos ka lippu kanda. Meie valik langes sümboolselt koondise kõige kogenenuma, Endreksoni ning Eesti spordiajalugu tegeva Ellermanni kasuks,“ selgitas Raju.

42aastane Endrekson on kahekordne olümpiamedalist – 2008. aastal võitis ta Pekingis paarisaerulisel kahepaadil hõbemedali, 2016. aastal Rio De Janeiros paarisaerulisel neljapaadil pronksmedali. Tokyo on tema karjääri viies olümpia. Endreksoni sõnul on Eesti lipu kandmine väga suur au.

„Lipukandmise au usaldatakse sportlasele tema tehtud teenete eest. Oma karjääri viimase olümpia eel on mul seda suurem hea meel, et saan lõpuks ka avatseremoonial osaleda,“ sõnas sõudelegend.

„See on minu jaoks suur au tuua Eesti ratsutamine olümpiakaardile. Paljalt olümpiale pääsemiseks läheb kolm olümpiatsüklit, et kasvatada üles hobune ning temaga võistelda. Olümpiamängudele jõudmine on juba võit omaette ning seda enam on mul hea meel, et saan Eesti ratsakogukonna esindajana maailma suurimal spordisündmusel lippu kanda,“ kommenteeris Ellermann.