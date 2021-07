Giannis Antetokounmpo tõus tänavalt NBA meistriks — kas oleme läbi aegade parima tunnistajaks? 

„Ma loodan, et ma annan inimestele üle maailma lootust, et kõik on võimalik. Mu ema müüs tänaval pahna, nüüd istun mina siin laua taga kõige kõigemana. Isegi kui ma siin enam kunagi istuda ei saa, mul oleks sellega okei,“ ütles Milwaukee Bucksile maailma tugevaima korvpalliliiga NBA meistritiitli toonud Antetokounmpo pressikonverentsil.