TOKYO PÄEVIK | Maailma kõige olulisem kollane paber, taksodebiilsus ja hädaoht pangaautomaadile liginedes 

Talupojamõistusega eestlase aju läheb rikki, kui näomaski all kõrvuni naeratav jaapanlane selgitab, et kuigi viis inimest lähevad kõik ühte hotelli, tuleb sinna minna viie taksoga. „Üks inimene, üks takso. Ma ei tea miks, sellised on reeglid.“ Sellised on ka muljed Tokyo koroonamängude esimeselt päevalt.