Tokyo olümpia algas šokiga! 

Kuigi rootslannad on tegelikult väga tugevad ning 2019. aasta MM lõpetati kolmandana, siis USA puhul on tegemist suurfavoriidiga, kelle jaoks on 0 : 3 kaotus häving. Ameeriklannad krooniti 2015. ja 2019. aastal maailmameistriteks ning nad on neljakordsed olümpiavõitjad.