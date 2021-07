Eesti-reisil Giannis Antetokounmpot abistanud eestlanna: teised läksid pidutsema, tema jäi NBAks valmistuma 

NBA finaalseeria parima mängija tiitli võitnud 211 cm pikkuse kreeklase olemust kiidavad nii Eesti kui ka välismaa korvpallispetsialistid. Küllaltki rasketes oludes kasvanud Giannise siirus ajakirjanikega suheldes on pannud osa eksperte isegi väitma, et ta on praegustest spordi superstaaridest kõige meeldivam. Legendaarse Eesti korvpallitreeneri Andres Sõbra sõnul lisab sümpaatiat see, et 2013. aasta draft'is valituks osutunud mees on jäänud truuks Milwaukee Bucksile, mis annab saavutatule veelgi kaalu.