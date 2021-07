Tugeva koondisega olümpiale saabunud Hispaania jäi avamängus kuivale 

Hispaania on olümpial üheks favoriidiks. Tugevas koosseisus on üllatavalt palju mängijaid, kes tegid hiljuti kaasa ka EMil. Nendeks on väravavaht Unai Simon (Bilbao) ning väljakumängijad Pedri (FC Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Eric Garcia (FC Barcelona), Pau Torres (Villareal) ja Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). Vanemate mängijatena on koosseisu lisatud Madridi Reali äss Marco Asensio ja Londoni Arsenali poolkaitsja Dani Ceballos. OM-kulla on hispaanlased võitnud korra, 1992. aastal Barcelonas.