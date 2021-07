Eesti-Läti korvpalliliigas osaleb 14 võistkonda 

Eeloleval hooajal liitub liigaga esmakordselt KK Viimsi, kes Saku I liiga võiduga sai õiguse taodelda kohta kõrgliigas. Korvpalliklubi Viimsi on tuntud oma tugeva organisatsiooni, lojaalse fännibaasi ja hea noortesüsteemi poolest. Klubi on praeguseks teatavaks teinud ainult peatreeneri nime, kelleks on Valdo Lips. „Eesmärgiks on mitte lihtsalt mängima minna, vaid mängida medalite peale. Mängida lõbusat, modernset korvpalli. See on see, millest praegu saab rääkida,“ kommenteeris Lips.