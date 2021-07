OLÜMPIABLOGI JA GALERII | Mängude avatseremoonia toimub Tokyo olümpiastaadionil 

Kaspar Taimsoo kommentaar sõidu kokkuvõtteks: „Mis kõige tähtsam: meestel on pilt värske ja tuju hea. See näitab, et me ei suutnud end maksimaalselt välja sõita. Põhi on hea ja kõik on okei. Ettevalmistus tänaseks lihtsalt ei läinud nii nagu vaja, aga ega ei teagi, kas tegime liiga vähe, liiga vara või lihtsalt üle. Aga teisalt pole hullu, nägin täna, et sisu meil on ja vara on veel muretseda.“