Maailma esireket kahe suure konkurendi puudumisest: on imelik mängida, kui Nadali ja Federeri pole 

Maailma esireket on sel aastal peetud kolmest Suure Slämmi turniirist võitnud senised kõik kolm: Austraalia ja Prantsusmaa lahtised ning Wimbledoni. Kui ta võidab ka olümpiamängud ja neljanda Suure Slämmi ehk USA lahtised, teenib ta kuldse slämmi omaniku tiitli. Ainsana on seda seni 1998. aastal suutnud Steffi Graf.

34aastase meeste esinumbri elu on olümpiamängudel tehtud veidi kergemaks, sest mängimisest loobusid mõlemad tema aja suured konkurendid Rafael Nadal ja Roger Federer. Serblane tunnistas, et tegemist on kummalise olukorraga: „Mul ei ole viimase 15 aasta jooksul olnud just liiga palju suurturniire, kus Roger ja Rafa kaasa ei lööks. Seega kui aus olla, on see pisut imelik. Olen harjunud, et vähemalt üks neist on kohal, aga samas sellest hoolimata on mõned maailma parimad siiski osalemas. Edetabeli kuue või seitsme parema hulka kuuluvad mehed on suurimad medalipretendendid, aga ilmselt kohtun nendega alles hilisemates ringides.“ Avaringis on Djokovici vastaseks maailma 139. reket Hugo Dellien.