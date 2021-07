Rasmus Mägi konkurent andis positiivse dopinguproovi 

Lisaks on šveitslase auhinnakapis pronksmedal 2016. aasta Berliini EMilt. Tema isiklik rekord on 48,45, hooaja tippmark aga 48,84.

„Minu unistus Tokyo olümpiamängudest on läbi. Mulle määrati üheksa kuu pikkune võistluskeeld. Üks tablett (Gly-Coramin) sisaldas keelatud ainet. Tegin vea, millel on tõsised tagajärjed. Palun väga vabandust. Kuid kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma ei anna alla,“ kirjutas Hussein sotsiaalmeedias.