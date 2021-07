ÕL TOKYOS | Vehklemisnaised on Rio vigadest õppinud ja närve ei kuluta 

Esimeste* Eesti sportlastena hakkavad Tokyo olümpiamängudel medalit püüdma kolm epeenaist. Individuaalturniiril osaleb 34 sportlast ehk neli õnnetut peavad pidama ka eelringimatši. Õnneks eestlannasid nende sekka ei kuulu. Loosi tulemusel ootab Katrina Lehist ootab avaringis poolatar Ewa Trzebinska, Erika Kirpud jänki Kelley Hurley ja Julia Beljajevat prantslanna Coraline Vitalis.

Paberi järgi on lihtsaim loos Lehisel: vastu tuleb maailma edetabeli 30 vehkleja, kelle karjääri tipphetkedeks 2017 MM-hõbe ja 2019 EM-pronks. Londoni OM-pronks Hurley on edetabelis 16. kohal ja valitsev Euroopa meister Vitalis sootuks üheksas. Selle paberi juures on ainult üks suur „aga“!