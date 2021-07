ÕL TOKYOS | FOTOD: olümpiamängude avatseremooniat saadavad suured meeleavaldused 

Meeleavaldajate hüüdeid on kuulda ka avatseremoonial, kui parajasti mängib mõni vaiksem või rahulikum muusikapala.

Tokyos on olümpiamängude tõttu neljandat korda välja kuulutatud eriolukord ning nakatumisnumbrid on viimase poole aasta kõrgeimad. Reedehommik tõi teate 1359 uuest positiivsest koroonajuhtumist ning ühe inimese surmast. Viimase nädalaga on koroonajuhtumite arv linnas kasvanud 150 protsenti.