ÕL TOKYOS | Kes on kõige säravam Eesti sportlane olümpiamängudel? „Võimukat mära“ taltsutav Dina Ellermann! 

„Need eriti ei ole olümpiakülas saadud, vaid pigem ratsutamiskogukonnas, sest Eesti on esimest korda esindatud,“ vastas Ellermann. „Teiste ratsutajate jaoks oli meie tulek eksootiline. Siin on ikkagi kohal väga tugeva hobukultuuriga riigid, kes on juba paarsada aastat teadlikult aretanud.“