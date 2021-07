TOKYO PÄEVIK | Kaadri taga lokkab süsteemne süsteemitus, mis ajab ajakirjanikud vanduma 

Tokyo olümpiamängudel kehtib nimelt nõue, et ajakirjanikud (ja fotograafid) peavad iga võistluse külastamiseks tegema spetsiaalses süsteemis vastava taotluse. Tüütu värk, aga mis teha, sellised on reeglid nagu on siin kombeks ütelda. Ühes päevas saab end registreerida maksimaalselt kümnesse kohta, väljaarvatud kõrge nõudlusega võistlused, kuhu pääseb vaid piletiga, mida ei pruugi eestlastele jätkuda, kui meie omad ei võistle.