OLÜMPIABLOGI JA GALERII | VÄGEV! Katrina Lehis võitis Tokyo olümpiamängudel pronksi!

Ellermanni ja Donna Anna avapäeva tulemuseks tuli 65.435 protsenti. Kontekstiks meenutame treener Merle Männiku Õhtulehele räägitut: „Koolisõidus tavaliselt imesid ei juhtu. Mõni hästi tundlik hobune võib areenil ehmatada või hakata kartma. Üldiselt on nii, et paremusrea eesotsas asuvad hobused teevad oma tulemuse ära. Tegelikult me ei peakski ülearu toonitama, et äkki tuleb medal või äkki satume etteotsa. Minu palve on hoida fookus sellel, et me alles läheme sinna ja hakkame oma tulemusi saavutama. Koolisõidus hinnatakse protsentidega. Esimene tase, mida sportlased soovivad saavutada, on 70 protsenti. Maailma tugevamatel on see üle 80, muusikalistes vabakavades on rekordid üle 90. Keegi üle oma varju ei hüppa. Kui Dina saab 70 protsenti või natuke üle, on ta oma tulemuse ära teinud. Aga kui jääb natuke alla, pole ka midagi halba.“