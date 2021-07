OLÜMPIABLOGI | Öösel algab vehklejate medalijaht! Stardis veel hulk eestlasi 

Naiste epeevehklemise individuaalvõistlusel lähevad rajale Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu. Tegemist on kolmikuga, kelle seast on kõik võimelised tõusma poodiumile.

Beljajeva krooniti 2013. aastal individuaalseks maailmameistriks. Kokku on tema auhinnakapis neli MMi medalit (kaks kulda, hõbe ja pronks). Euroopa meistriks on ta tulnud kaks korda naiskonna koosseisus. Individuaalselt on aga kirjas kaks EMi pronksi. Kokku on Beljajeva auhinnakapis seitse EMi medalit (kaks kulda, hõbe ja neli pronksi).