ÕL TOKYOS | Kohalikud lapsed tegid Puustale armsa kingituse, et tuul kõvemini purjesse puhuks 

Londonis saavutas ta 15., Rio de Janeiros 11. koha, nii et esikümme oleks loogiline samm edasi. „Kui kõik läheb nii nagu peab, suuri vigu ei tule, siis miks mitte,“ kõneles Puusta, kes purjetas aprillikuus MMil 12ndaks.

Et tuul kõvemini Puusta purjesse puhuks, tegid Jaapani lapsed talle armsa kingituse (vt pilti allpool). „Kohalikud inimesed on siin väga lahedad,“ kiitis neljandat korda olümpiapaika külastav purjelaudur. „Eelmine kord, kui siin käisime, korraldasid kohalikud purjetajad väikse koosviibimise. Sel aastal tegid kohalikud väikseid origamisi ja kinkisid need teatud purjetajatele. Väga lahe! Kahju, et nad ei saa vaatama tulla.“

Viis päeva kestvas võistluseks – 25., 26., 28. ja 29. juulil on kavas kokku 12 sõitu ning 31. juulil toimub otsustav medalisõit – soovib Puusta pigem vahelduvaid olusid. „Vaikse tuulega oleks kõigil väga raske, sest peame kuumuses ja niiskuses [hoo andmiseks] pumpama,“ osutas ta.

Tollesama tapvalt palava ilma tõttu tehti purjelauduritele lausa juriidiline erand. Nimelt näeb Jaapani seadus ette, et merel peab kindlasti kandma päästevesti, kuid sportlased vabastati võistlussõitude ajaks tollest kohustusest. Stardipaika peavad nad purjetama vestiga.

„Ilma on palju lihtsam,“ tunnistas Puusta. „Eks proovime kuumusega kohaneda. Meil on õnneks konditsioneeriga konteiner, kus saame maha jahtuda. Lisaks on meil külmavestid. Väga palju ei tohi kuumuse eest põgeneda, proovime teha trenne nii intensiivselt nagu oleks võistlussõit. Ja siis taastuda.“