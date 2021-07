Kontaveit kaotas olümpiamängude avaringis kreeklannale 

Kontaveidi (WTA 28.) ja Sakkari (WTA 19.) matš Tokyo OMi avaringis algas tasavägiselt, kuid eestlanna pääses murde järel esimeses setis lõpuks 5 : 2 juhtima. Paraku andis Kontaveit seejärel viis geimi järjest ära ning hoopis kreeklanna võitis esimese seti numbritega 7 : 5. Teises setis näitas Sakkari kindlat mängu ja paistis, et Tokyos valitsev kuumus ei sega teda üldse – nii alistas ta Kontaveidi teises vaatuses 6 : 2.

Kreeklanna lõi kokku seitse ässa Kontaveidi viie vastu, topeltvigu tegi Sakkari kaks ja Kontaveit ühe. Esimese servi õnnestumisprotsent oli eestlanna kasuks: 55% vs 46%. Sakkaril oli selgelt parem eestkäe löökidest teenitud punktide osakaal (11 vs 4), tagakäe löökide punktid olid aga Kontaveidi kasuks (6 vs 4).