ÕL TOKYOS | Põrgukuumus alistas Kontaveidi: pärast üht pikka punkti oli mul hing veel mitu punkti hiljemgi kinni 

Sakkari seevastu teatas sirge näoga, et nautis tänast ilma, mis peale ajakirjanike kulmud kerkisid kõrgele kui Tokyo pilvelõhkujad. „Me ju kasvame Kreekas kuumuses üles. Seal pole võib-olla nii niiske, aga super on mängida neis tingimustes,“ selgitas ta ja lisas, et Kontaveidi probleemides pole midagi üllatavat.

„Kui panna mind -20 kraadiga mängima, siis on mul ka raske. Ta on Põhja-Euroopast, see on normaalne, et tal on siin raske. Paljudel on.“