Peeter Olesk jäi Tokyos kõrvalalal neljandasse kümnesse 

Tegu oli Oleski kõrvalalaga, sest 28aastase eestlase sihid on seatud 1. augustil algavale kiirlaskmisele. „Usun, et isiklik rekord 584 silma tooks finaalikoha. Kahjuks ei ole see minu jaoks igapäevane tulemus. Aga annan endast parima ja vaatame kuidas läheb,“ rääkis ta enne võistlust.