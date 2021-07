ÕL TOKYOS | Kangert väsis lõputõusul, asjatult ratast vahetanud Pruus sunniti katkestama. Kirsipuu loodab, et Kangert on eraldistardis uuel tasemel 

„Ega sõjaplaan oli umbes nii, nagu eelmine kord rääkisime, et oodata ja jälgida tugevamaid,„ sõnas koondise peatreener Jaan Kirsipuu pärast sõitu Eesti ajakirjanikele. „Eriti, mis puudutab Tanelit. Petsi puhul oli sõjaplaan, et kui läheb vähe suurem grupp eest ära, siis läheb kaasa. Läks kõigest kaheksa meest, see oli enesetapumissioon, kuigi vahe oli vahepeal 20 minutit. Natukenegi suurema grupiga olnuks mõtet minna. Tanel jälgis põhitegijaid, aga lihtsalt vorm ei olnud täna nii super, et nendega kaasa minna.“

Samal teemal Olümpia ÕL TOKYOS | Rattureid ootab ränk katsumus. Kangert: viimasest tõusust üles saamine valmistab värskenagi raskusi Pruusi tabas sõidu esimeses pooles tehniline probleem, mille tõttu vahetas ta 70.–80. kilomeetri kandis ratast ja jäi mõneks ajaks peagrupist maha, kuid vinnas end sinna tagasi. „Tagumine käiguvahetaja läks, ei tea, mis põhjusel, crash mode’i,“ selgitas Kirsipuu. „Kuna ta sõitis esimest korda sedasorti käigukaga, siis ta ei tulnud selle peale, et saab ratta seljas crash mode’ist välja tuua. Ta lihtsalt polnud teemaga kursis. Saime ratta enam-vähem kiiresti vahetatud, see ei jätnud väga suurt jälge. Väga vähe jäi puudu, et ta jõudnuks lõpuni. Teise mäe peal jäi 30 sekundit puudu, et sattuda Valverde punti, kes jõudsid grupile järele. Kahjuks jäi ta täitsa üksi, siis oli lootusetu.“

Katkestamine polnud Pruusi otsus, vaid kohtunike korraldus, sest ta jäi liiga pikalt maha. „Eks Peeter oli kindlasti pettunud, et ta ei saanud lõpuni,“ vahendas treener ratturite emotsioone. „Küsimus oligi Fuji tõusus. Oleks seal järgi saanud... Suurem osa meestest, kes läksid üle mäe 30 sekundit enne teda, said [grupile] järele ja sõitsid lõpuni.“

Kangertil polnud Kirsipuu hinnangul sellist minekut nagu viie aasta Rio de Janeiros, kus ta saavutas grupisõidus 9. koha. „Nagu ta isegi rääkis, peab ju sõitma neid sõite, mis ette öeldakse. Ta pole tiimis liider, kes saaks valida programmi, et oleks olümpiaks ideaalvormis,” osutas Kirsipuu.

Mida võiks tänase põhjal Kangertilt oodata kolmapäevases eraldistardist sõidus? „Need on kaks nii erinevat asja,“ ütles Kirsipuu. „Üks on kuus ja pool tundi pingutust, teine peaaegu tund. Kusjuures enesetunne võib tänu tänasele paremaks minna, ma loodan. Ta on viimasel ajal pigem vähe võidu sõitnud, nii et ma ei imesta, kui tänane pingutus teeb head ja nelja päeva pärast on ta natuke uuel tasemel. Kui vaadata stardinimekirja, siis kolm-neli-viis venda on pigem kättesaamatud, sinna ta ei küündi, aga sealt edasi kuni 20. kohani on paberil taseme poolest väga võrdsed vennad. Kohta sealkandis võib loota, aga väga võimatu ennustada, milleks ta võimeline on nelja päeva pärast.“

Kuumusega tulid eestlased Kirsipuu sõnul pigem hästi toime. „Jääkotid olid koguaeg turja peal, särgi vahel. Juua said korralikult. Poole päeva peal läks ilm korraks jahedaks. Finišipiirkonnas tuli korralik paduvihm, mis jahutas korraks maha. Aga tõesti ainult korraks. Tund aega enne Fuji mäest üle minekut oli viis kraadi veel jahedam. Selleks ajaks temperatuur tõusis. Aga ei, selles plaanis said hakkama, see polnud küsimus. Pigem oli küsimus puhtalt vormis,” ütles endine tipprattur.

Kullaheitluses eraldusid terad sõkaldest ränkraskele Mikuni tõusule järgnenud väiksemal nukil, kui umbes 30 km enne finišit jäid ette 11 meest. Sellest liidrite grupist pääsesid peagi plehku 23aastane jänki Brandon McNulty ja 2019. aasta Giro d’Italia võitja Richard Carapaz, kes käristasid vahe järgnevatega 45 sekundile.