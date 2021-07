ÕL TOKYOS | PRONKS! Võrratult võidelnud Lehis avas Eesti medaliarve 

Tokyo olümpiamängude vehklemissaal on justkui kasiino. Aknaid kuskil pole ehk aja kulgu on võimatu määrata ning areenil toimuv nõnda haarav, et paneb unustama kõik muu. Kahjuks väljutakse enamasti kasiinost tühjade taskutega – nii läks esmalt Erika Kirpu ja siis Julia Beljajevaga. Katrina Lehis oli lähedal jackpoti võitmisele, kuid lõpuks tuli leppida veidi tuhmima lohutusauhinnaga: Eesti epeenaiste esimene olümpiamedal on pronksikarva!