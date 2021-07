ÕL TOKYOS | Lehis: kui jäin pronksimatšis taha, käis peast läbi, et see pole võimalik. Ma ei taha neljandat kohta 

„Kui läksin ette 3 : 1 ja teise kolmandiku alguses jäin 3 : 4 taha, käis peast läbi, et see pole võimalik. Ma ei taha neljandat kohta. See nõudis uuesti kokkuvõtmist ja enda peale surumist. See oli tegelikult meeletu vaimne töö. Ma ei võitnud kulda, aga võitsin pronksi ja olen väga rahul,“ meenutas Katrina Lehis pronksilahingut noore venelanna Ainazat Murtazajeva.