ÕL TOKYOS | Lehise treener Novosjolov ei näinud pärast poolfinaali kaotust medalivõimalust: „Saime rämedalt koti pähe.“ 

Eksmaailmameister Novosjolov hakkas Lehist juhendama veidi vähem kui kaks aastat tagasi. Koos on võidetud üks MK-etapp ja nüüd siis olümpiapronks. Novosjolovi sõnul on loogiline, et edu ei saavutata hetkega. „Mul on nägemus sellest, mida Katrinal on vaja. Selleks, et ta sellest ka ise aru saaks, on vaja katsetada, proovida ja tegeleda. Aga see nõuab kõik aega. Et Katrina võtab väga hästi informatsiooni vastu ja suudab ka rasket tööd teha, oligi edu võti,“ rääkis Novosjolov.

Kui kaugel Lehis praegu sellest nägemusest on? Treener mõtleb hetke enne kui vastab: „Ma arvan, et ta on juba see vehkleja, kes peab olema, kes on suuteline võitlema ükskõik millist värvi medalite eest. Küsimus on väikestes detailides, mida on vaja natukene lihvida, natukene parandada, natukene selgeks teha.“

Võitlus iseendaga

Nüüd jõuame pronksipäevani – medalini viisid Lehise viis matši, millest kõige närvilisem oli esimene. Poolatar Ewa Trzebinska alistus alles lisaaja otsustaval torkel.

„Eelnevad treeninglaagrid enne olümpiat näitasid, et me liigume tõusvas joones. Kõik märgid olid olemas, et Katrina saavutab hea vormi. Aga esimene matš on alati väga pingeline, eriti olümpial,“ teab Novosjolov oma kogemusest rääkida – tema Londoni OM piirdus ainsa heitlusega. „[Katrina] suutis sellest olukorrast välja rabeleda. Kas see matš mulle meeldis? Absoluutselt mitte! See oli väga krobeline, ta ei avanenud, ta ei teinud seda, mida ta on võimeline tegema. See oli puhas võitlus iseendaga. Ta suutis seda suurepäraselt.“

Ees ootasid kaks duelli nimekate itaallastega, kel kodus MM-tiitlid ja olümpiamedalid. Lehis kontrollis mõlemat lahingut oivaliselt. Novosjolovi hinnang: „Järgmised matšid ta teadis väga hästi, mida ta tahab teha ja seda ka tegi. Ta ei lasknud vastasel domineerida, vaid isegi passiivne olles tegi ta seda meelega.“

Ja siis tuli poolfinaal maailma edetabel liidri, hiljem hõbedale jäänud Ana Maria Popescuga. Rumeenlanna jäi peale 15 : 11.